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В Стамбуле задержали разыскиваемого Интерполом главаря наркокартеля

В Стамбуле задержали разыскиваемого Интерполом главаря наркокартеля Объявленный в розыск Интерполом главарь международного наркокартеля задержан полицией в Стамбуле.
В регионе
18 ноября 2023 г. 10:51
В Стамбуле задержали разыскиваемого Интерполом главаря наркокартеля

Объявленный в розыск Интерполом главарь международного наркокартеля задержан полицией в Стамбуле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

"Разыскиваемый Интерполом глава международной наркогруппировки, гражданин Хорватии Ненад Петрак задержан в Стамбуле в районе Ускюдар в ходе проведенной операции "Картель-2", - написал министр в соцсети "X".

По его словам, ОПГ, которую возглавляет Петрак, действует в девяти странах и причастна к контрабанде наркотиков из Южной Америки в Европу. На родине он наряду с контрабандой наркотиков обвиняется в убийстве.

Телеканал TRT напоминает, что турецкая полиция в ноябре провела несколько успешных операций по борьбе с международным наркобизнесом. 2 ноября в Стамбуле были взяты под стражу главарь международной ОПГ Comanchero Хасан Айык и еще 40 человек. 9 ноября в Анкаре были задержаны 210 человек, в том числе главарь ОПГ Джамушхан Улус, занимавшейся контрабандой наркотиков из Центральной Азии. 10 ноября по подозрению в контрабанде наркотиков из Южной Америки в Европу, в совершении убийств и похищении людей турецкая полиция взяла под стражу выходца из Албании Дритана Рексхепи.

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Версия на азербайджанском языке İnterpolun qırmızı bülletenlə axtardığı narkobaron İstanbulda saxlanılıb

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