В Стамбуле задержали одного из стрелявших в церкви

Полиция задержала одного из двух устроивших стрельбу в стамбульской церкви и убивших прихожанина.

Полиция задержала одного из двух устроивших стрельбу в стамбульской церкви и убивших прихожанина.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал Haber Global.

Согласно ранее поступившей информации, прокуратура Стамбула начала расследование происшествия. Как уведомил глава Минюста Турции Йылмаз Тунч, для этого назначены заместитель прокурора и два прокурора.

Нападение произошло около 11:40 по местному времени (12:40 бакинское время) в католической церкви Святой Марии в стамбульском районе Сарыер. Двое неизвестных в масках открыли огонь, убив турецкого гражданина 1972 года рождения. Им удалось скрыться, сотрудники правоохранительных органов ведут поиск нападавших.