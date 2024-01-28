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В Стамбуле задержали одного из стрелявших в церкви

В Стамбуле задержали одного из стрелявших в церкви Полиция задержала одного из двух устроивших стрельбу в стамбульской церкви и убивших прихожанина.
В регионе
28 января 2024 г. 22:23
В Стамбуле задержали одного из стрелявших в церкви

Полиция задержала одного из двух устроивших стрельбу в стамбульской церкви и убивших прихожанина.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Haber Global.

Согласно ранее поступившей информации, прокуратура Стамбула начала расследование происшествия. Как уведомил глава Минюста Турции Йылмаз Тунч, для этого назначены заместитель прокурора и два прокурора.

Нападение произошло около 11:40 по местному времени (12:40 бакинское время) в католической церкви Святой Марии в стамбульском районе Сарыер. Двое неизвестных в масках открыли огонь, убив турецкого гражданина 1972 года рождения. Им удалось скрыться, сотрудники правоохранительных органов ведут поиск нападавших.

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