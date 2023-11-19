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В Стамбуле задержали одного из главарей наркокартеля

В Стамбуле задержали одного из главарей наркокартеля Полиция в воскресенье задержала одного из главарей западнобалканского крыла международного наркокартеля в ходе операции в Стамбуле.
В регионе
19 ноября 2023 г. 11:43
В Стамбуле задержали одного из главарей наркокартеля

Полиция в воскресенье задержала одного из главарей западнобалканского крыла международного наркокартеля в ходе операции в Стамбуле.

Как передает Report, об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Гражданин Хорватии Кристиан Палич, объявленный в розыск Интерполом, рядом стран Европы и Бразилией, задержан в районе Бешикташ Стамбула в рамках операции "Картель-3". ОПГ, в которую он входит, наладила связи с преступными организациями Южной Америки и играет важную роль в поставках кокаина в Европу и отмывании денег от контрабанды наркотиков", - написал министр.

Это вторая крупная операция турецкой полиции против международного наркобизнеса, проведенная в Стамбуле в конце этой недели. В субботу в городе был взят под стражу главарь группировки Ненад Петрак из Хорватии. Его ОПГ действует в девяти странах и причастна к контрабанде наркотиков из Южной Америки в Европу.

Правоохранительные органы Турции в ноябре провели успешные операции по борьбе с международным наркобизнесом. 2 ноября в Стамбуле были взяты под стражу главарь международной ОПГ Comanchero Хасан Айык и еще 40 человек. 9 ноября в Анкаре были задержаны 210 человек, в том числе главарь ОПГ Джамушхан Улус, занимавшейся контрабандой наркотиков из Центральной Азии. 10 ноября по подозрению в контрабанде наркотиков из Южной Америки в Европу, в совершении убийств и похищении людей турецкая полиция взяла под стражу выходца из Албании Дритана Рексхепи.

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