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В Стамбуле задержали 28 подозреваемых в связях с организацией Гюлена

В Стамбуле задержали 28 подозреваемых в связях с организацией Гюлена Около 30 подозреваемых были задержаны в ходе операции против организации проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) в Стамбуле.
В регионе
14 июня 2023 г. 11:21
В Стамбуле задержали 28 подозреваемых в связях с организацией Гюлена

Около 30 подозреваемых были задержаны в ходе операции против организации проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) в Стамбуле.

Как передает Report, об этом сообщает газета Sabah.

Команды отдела по расследованию финансовых преступлений регионального управления полиции при координации с прокуратурой изучили данные с 975 жестких дисков, полученных от 122 компаний, ассоциаций и фондов, связанных с Kaynak Holding.

"После завершения исследований группы, проводившие одновременные операции по 36 адресам, указанным в Стамбуле, поймали 28 подозреваемых в связях с запрещенной организацией", - сообщает издание.

Отмечается, что 4 подозреваемых находятся за границей. Помимо этого, силовики продолжают работу по задержанию еще 2 подозреваемых.

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Версия на английском языке 28 Gulen suspects arrested in Istanbul

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