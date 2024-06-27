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В Стамбуле задержали 10 иностранцев за связи с ИГ

В Стамбуле задержали 10 иностранцев за связи с ИГ Полиция Стамбула задержала 10 иностранцев по подозрению в участии в деятельности террористической организации "Исламское государство" (ИГ), в том числе в зонах конфликтов.
В регионе
27 июня 2024 г. 12:04
В Стамбуле задержали 10 иностранцев за связи с ИГ

Полиция Стамбула задержала 10 иностранцев по подозрению в участии в деятельности террористической организации "Исламское государство" (ИГ), в том числе в зонах конфликтов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении управления безопасности мегаполиса.

Задержанные, национальность которых не называется, представляют угрозу для Турции.

Операция была проведена в четверг утром по 17 адресам в семи муниципалитетах Стамбула.

"В местах задержаний иностранцев изъято множество цифровых материалов, свидетельствующих об их связях с ИГ. Подозреваемые доставлены в Управление безопасности Стамбула для допросов и следственных действий", - отмечается в сообщении.

Турецкие спецслужбы регулярно проводят операции против ИГ. За год в Турции, по данным МВД, задержаны свыше 3 тыс. человек по подозрению в связях с террористической организацией.

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