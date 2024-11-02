В Стамбуле юноша погиб в результате взрыва батареи электрического велосипеда

В Стамбуле 19-летний юноша погиб в результате взрыва батареи электрического велосипеда, который он оставил на зарядке в своей комнате.

В Стамбуле 19-летний юноша погиб в результате взрыва батареи электрического велосипеда, который он оставил на зарядке в своей комнате.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, Мехмет Гёкай Одабаш надышался ядовитым дымом во сне и скончался спустя неделю в больнице, несмотря на все усилия врачей.

Мехмет вернулся домой после прогулки на своем электровелосипеде и поставил его на зарядку. Однако среди ночи батарея неожиданно взорвалась, вызвав пожар в квартире. Соседи вызвали пожарных, которые смогли вытащить пострадавшего из охваченного дымом помещения. Парень был без сознания из-за сильного отравления продуктами горения.

Неделю медики боролись за жизнь Мехмета, но, к сожалению, спасти его не удалось. У юноши была диагностирована смерть мозга. Родственники приняли решение пожертвовать его органы для трансплантации.