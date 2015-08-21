В Стамбуле вооруженные лица обстреляли здание полиции

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ В районе Эсеньюрт в Стамбуле совершено вооруженное нападение на здание отделения полиции Кирач.

Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

Согласно информации, двое неизвестных обстреляли здание из крупнокалиберного оружия. После ответного огня со стороны полиции нападающие сбежали с места происшествия.

Отряды полиции особого назначения проводят оперативно-розыскные меры по их задержанию.

В результате инцидента убитых и раненых нет.