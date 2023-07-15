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В Стамбуле усложнили получение ВНЖ иностранцам

В Стамбуле усложнили получение ВНЖ иностранцам Выдача иностранцам первичного вида на жительство (ВНЖ) в Стамбуле, за исключением "вынужденных обстоятельств", приостановлена во всем турецком мегаполисе.
В регионе
15 июля 2023 г. 20:55
В Стамбуле усложнили получение ВНЖ иностранцам

Выдача иностранцам первичного вида на жительство (ВНЖ) в Стамбуле, за исключением "вынужденных обстоятельств", приостановлена во всем турецком мегаполисе.

Как передает Report, об этом сообщила газета Dünya.

Так, выдача первичного ВНЖ иностранным гражданам приостановлена, за исключением случаев, связанных, в частности, с необходимостью обеспечения их безопасности, лечения, обучения, участия в деятельности, связанной с международной торговлей. С октября 2022 года 10 районов 17-миллионного города по решению МВД Турции были временно закрыты для получения иностранцами ВНЖ. А с марта 2023 года это решение распространяется на все 39 муниципалитетов, пишет издание, отмечая, что действия местных властей обусловлены планами борьбы с нелегальной миграцией.

За незаконную сдачу в аренду жилья или размещение в отелях в отношении владельцев недвижимости предусмотрены денежные штрафы, лишение лицензий и даже свободы, указывает газета.

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