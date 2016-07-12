В Стамбуле у "черных археологов" изъяли древнеримскую статую Афродиты

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Статуя Афродиты древнеримского периода, изготовленная около 2 тысяч лет назад, а также 13 других исторических артефактов были изъяты турецкой полицией у двух "черных археологов" в Стамбуле.

Как передает Report, об этом сообщает во вторник агентство DHA.

Сообщается, что сотрудники подразделения полиции по борьбе с контрабандой на основании агентурных данных выявили и задержали двух подозреваемых, которые пытались продать исторические реликвии, полученные ими в результате незаконных археологических раскопок. У них также были изъяты изготовленные в древнеримский период бутылки, стаканы и кусок листового стекла. "Черные археологи" предлагали купить у них статую Афродиты и другие археологические находки за 1 миллион турецких лир (около 340 тысяч долларов).

По предварительной оценке экспертов, статуя древнеримской богини представляет огромную историческую ценность. Артефакты переданы в археологический музей Стамбула.