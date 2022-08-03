В Стамбуле совместная комиссия приступила к инспекции украинского сухогруза

Совместная комиссия из представителей Турции, России, Украины и ООН приступили к инспекции сухогруза, прибывшего на Босфор из Одесского порта.

Совместная комиссия из представителей Турции, России, Украины и ООН приступили к инспекции сухогруза, прибывшего на Босфор из Одесского порта.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минобороны Турции в Twitter.

Müşterek Denetleme Timi, İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde demirleyen mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisine ulaştı ve gemide denetleme faaliyeti başladı. pic.twitter.com/kWKx0F5G32 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 3, 2022

Судно под флагом Сьерра-Леоне, перевозящее 27 тыс. тонн кукурузы, отбыло из порта Одессы утром, в понедельник, 1 августа.

22 июля в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение по безопасной транспортировке зерна из портов Украины. Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции.