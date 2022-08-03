В Стамбуле совместная комиссия приступила к инспекции украинского сухогруза
В Стамбуле совместная комиссия приступила к инспекции украинского сухогруза Совместная комиссия из представителей Турции, России, Украины и ООН приступили к инспекции сухогруза, прибывшего на Босфор из Одесского порта.
Судно под флагом Сьерра-Леоне, перевозящее 27 тыс. тонн кукурузы, отбыло из порта Одессы утром, в понедельник, 1 августа.
22 июля в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение по безопасной транспортировке зерна из портов Украины. Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции.