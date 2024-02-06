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В Стамбуле ликвидированы совершившие вооруженное нападение на здание суда

В Стамбуле ликвидированы совершившие вооруженное нападение на здание суда В Стамбуле совершено вооруженное нападение на здание суда, нападавшие террористы нейтрализованы.
В регионе
6 февраля 2024 г. 13:41
В Стамбуле ликвидированы совершившие вооруженное нападение на здание суда

В Стамбуле совершено вооруженное нападение на здание суда, оба террориста нейтрализованы.

Как сообщает Report, об этом написал глава МВД страны Али Ерликая на своей странице в соцсети "Х".

Злоумышленники обстреляли блокпост у входа в здание суда в районе Чаглаян. По словам министра, теракт совершили члены левой террористической группировки "Революционная народно-освободительная партия-фронт" (DHKP-C).

Оба террориста - мужчина и женщина, нейтрализованы. По предварительным данным, ранены 6 человек, трое из которых сотрудники полиции, отметил Ерликая.

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Версия на английском языке 2 killed, 5 injured in Türkiye court building attack
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə məhkəmə binasına silahlı hücum olub, 2 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb

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