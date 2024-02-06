В Стамбуле ликвидированы совершившие вооруженное нападение на здание суда

В Стамбуле совершено вооруженное нападение на здание суда, нападавшие террористы нейтрализованы.

В Стамбуле совершено вооруженное нападение на здание суда, оба террориста нейтрализованы.

Как сообщает Report, об этом написал глава МВД страны Али Ерликая на своей странице в соцсети "Х".

Злоумышленники обстреляли блокпост у входа в здание суда в районе Чаглаян. По словам министра, теракт совершили члены левой террористической группировки "Революционная народно-освободительная партия-фронт" (DHKP-C).

Оба террориста - мужчина и женщина, нейтрализованы. По предварительным данным, ранены 6 человек, трое из которых сотрудники полиции, отметил Ерликая.