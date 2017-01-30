 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Стамбуле совершено вооруженное нападение на ресторан, есть погибший и раненые

    Противостояние произошло на бытовой почве

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Совершено вооруженное нападение на один из известных ресторанов в стамбульском районе Бейкоз.

    Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, встретившись в указанном ресторане с человеком, убившим его отца 12 лет назад, неизвестный мужчина выстрелил в него и избил. В результате этого были ранены и некоторые находившиеся в ресторане люди.

    Двое раненых доставлены в частную больницу, а подвергшееся нападению лицо скончалось по дороге в Государственную больницу Умранийе. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi