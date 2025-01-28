В Стамбуле открыто новое здание секретариата D-8

В Стамбуле состоялась церемония открытия нового здания Секретариата Организации восьми развивающихся стран (D-8).

В Стамбуле состоялась церемония открытия нового здания секретариата Организации восьми развивающихся стран (D-8).

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, в церемонии приняли участие послы стран-членов организации, генеральные консулы, высокопоставленные представители некоторых государственных и частных учреждений.

Генеральный секретарь D-8 посол Исиака Абдулкадир Имам в своем выступлении напомнил, что на 11-м саммите D-8 в Каире Азербайджан был единогласно принят в члены организации. Он отметил, что в настоящее время секретариат работает над ускорением процесса полного вовлечения Азербайджана в организацию.

Генеральный секретарь также отметил, что в церемонии открытия приняли участие представители всех государств-членов, включая Азербайджан.

После выступлений была разрезана лента и сделаны памятные фотографии.