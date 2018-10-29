В Стамбуле состоялось открытие нового аэропорта - ВИДЕО

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Церемония ввода в строй первого этапа нового аэропорта, который в будущем станет крупнейшим в мире, прошла в Стамбуле.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, президентский самолет лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана приземлился в новом аэропорту, став первым воздушным судном, совершившим там посадку.

"Стамбул - не только самый большой город в Турции, но и самый главный бренд страны. Поэтому мы дали аэропорту название "Аэропорт Стамбул". Надеюсь, что его открытие принесет пользу не только Турции, но и миру в целом", - сказал Эрдоган на церемонии открытия.

На реализацию первого этапа строительства аэропорта было выделено шесть миллиардов евро. Строительство аэропорта продолжалось четыре года, было задействовано 10 тысяч рабочих.

Общая площадь территории аэропорта составляет 76,5 миллиона квадратных метров.

Новый воздушный хаб будет иметь шесть взлетно-посадочных полос, стоянку на 500 воздушных судов, открытую и закрытую парковки на 70 тысяч автомобилей.