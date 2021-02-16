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В Стамбуле началась конференция с участием азербайджанских ученых

В Стамбуле началась конференция с участием азербайджанских ученых Конференция под названием "Турция, Пакистан и Центральная Азия: Партнерство ради мира" проводится Центром дипломатических и политических исследований Турции
В регионе
16 февраля 2021 г. 14:13
В Стамбуле началась конференция с участием азербайджанских ученых

В Стамбуле стартовала двухдневная международная конференция, посвященная вопросам мира с участием докладчиков из разных стран, включая Турцию, Пакистан, Азербайджан и Казахстан.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

Конференция под названием "Турция, Пакистан и Центральная Азия: Партнерство ради мира" проводится Центром дипломатических и политических исследований Турции (DIPAM) в партнерстве с Лахорским центром исследований мира (LCPR).

"Мы должны учиться друг у друга, чтобы быть мирными партнерами", - сказал Толга Сакман, председатель DIPAM.

Сакман призвал к сотрудничеству на всех уровнях между Турцией, Пакистаном и странами Центральной Азии, в том числе в культурной, экономической, политической и академической областях.

Рассказывая о событиях в Кашмире, Нагорном Карабахе и Турецкой республикой Северного Кипра, Сакман подчеркнул, что общие принципы Турции, Пакистана и дружественных стран в Центральной Азии "внесут большой вклад в новую эру" мирового порядка.

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