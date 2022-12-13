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В Стамбуле сообщили об остановке движения судов с Украины из-за непогоды

В Стамбуле сообщили об остановке движения судов с Украины из-за непогоды Неблагоприятные погодные условия и перебои с электричеством привели к тому, что ни одно судно с продовольствием не смогло выйти из портов Украины в понедельник.
В регионе
13 декабря 2022 г. 01:35
В Стамбуле сообщили об остановке движения судов с Украины из-за непогоды

Неблагоприятные погодные условия и перебои с электричеством привели к тому, что ни одно судно с продовольствием не смогло выйти из портов Украины в понедельник.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном сообщении Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле.

"СКЦ сообщает, что из-за неблагоприятных погодных условий и перебоев с электричеством ни одно судно не вышло из портов Украины сегодня", - говорится в информации.

В Украину, в порт Южный, проследовало одно судно.

В территориальных водах Турции в очереди на инспекцию ожидает 81 судно. Из них 20 следуют с Украины с грузом продовольствия, 61 судно ожидает разрешения отправиться в Украину.

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