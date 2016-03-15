В Стамбуле саперы обследуют подозрительный автомобиль - ОБНОВЛЕНО

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Движение на Босфорском мосту в Стамбуле восстановлено, подозрительных предметов в машине выявлено не было, сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Ранее телеканал NTV сообщил, что водитель остановился на мосту, покинул свою машину и пересел в другую, что было зафиксировано камерами видеонаблюдения. После этого власти приняли решение полностью закрыть движение по мосту, что вызвало в городе серьезные пробки.



***18:00

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Саперы обследуют подозрительный автомобиль на Босфорском мосту в Стамбуле, сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Движение на мосту перекрыто.