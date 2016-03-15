 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Стамбуле саперы обследуют подозрительный автомобиль - ОБНОВЛЕНО

    Движение на мосту перекрыто

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Движение на Босфорском мосту в Стамбуле восстановлено, подозрительных предметов в машине выявлено не было, сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ. 

    Ранее телеканал NTV сообщил, что водитель  остановился на мосту, покинул свою машину и пересел в другую, что было зафиксировано камерами видеонаблюдения. После этого власти приняли решение полностью закрыть движение по мосту, что вызвало в городе серьезные пробки.

    ***18:00

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Саперы обследуют подозрительный автомобиль на Босфорском мосту в Стамбуле, сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

    Движение на мосту перекрыто.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi