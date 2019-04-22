В Стамбуле рухнул четырехэтажный дом

Четырехэтажный жилой дом в стамбульском районе Кягытхане рухнул в результате оползня, жителей эвакуировали.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила администрация губернатора Стамбула.
"Сегодня в результате обвала поддерживающей стены обрушился 4-этажный дом в районе Кягытхане. Утром жильцы дома были эвакуированы, также были приняты меры безопасности в районе. Пострадавших нет", - говорится в сообщении, размещенном на сайте властей.
Отмечается, что жильцы еще десяти домов в непосредственной близости от рухнувшего здания эвакуированы. Этим зданиям также угрожает обрушение.
İLK GÖRÜNTÜ: Kağıthane'de 4 katlı binanın çökme anı https://t.co/r1uClRxHHn pic.twitter.com/fAPWhduKlv— NTV (@ntv) April 22, 2019
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