В Стамбуле разбился вертолет, 5 человек погибли - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ На борту вертолета, разбившего в пригороде Стамбула, было четверо граждан России, сообщает Report со ссылкой на телеканал NTV.

По информации СМИ, вертолет принадлежит группе компаний Eczacibasi. Среди пассажиров были руководители компании и их иностранные гости.

*** 12:51

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Вертолет потерпел крушение в Стамбуле. Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, вертолет рухнул в районе Бююкчекмедже.

На место происшествия стянуты экстренные службы.

Сообщается, что в результате крушения погибли 5 человек.

Всего в вертолете находились 7 человек - двое из них пилоты. Четверо пассажиров являются иностранными гражданами, еще один пассажир- гражданин Турции.

Предполагается, что крушение произошло в результате столкновения вертолета с телевизионной вышкой.