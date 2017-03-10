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    В Стамбуле разбился вертолет, 5 человек погибли - ОБНОВЛЕНО

    На борту вертолета находились 7 человек, в том числе четверо граждан России© Haber7

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ На борту вертолета, разбившего в пригороде Стамбула, было четверо граждан России, сообщает Report со ссылкой на  телеканал NTV.

    По информации СМИ, вертолет принадлежит группе компаний Eczacibasi. Среди пассажиров были руководители компании и их иностранные гости.

    *** 12:51

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Вертолет потерпел крушение в Стамбуле. Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, вертолет рухнул в районе Бююкчекмедже. 

    На место происшествия стянуты экстренные службы. 

    Сообщается, что в результате крушения погибли 5 человек. 

    Всего в вертолете находились 7 человек - двое из них пилоты. Четверо пассажиров являются иностранными гражданами, еще один пассажир- гражданин Турции.

    Предполагается, что крушение произошло в результате столкновения вертолета с телевизионной вышкой.

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