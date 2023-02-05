В Стамбуле проведена спецоперация против ИГИЛ, задержаны 15 человек

В ходе операции, проведенной в Стамбуле, задержаны 15 человек, которые подозреваются в получении приказов от террористической организации ИГИЛ в отношении провокаций против некоторых генеральных консульств и мест поклонения культа христианских и еврейских

В ходе операции, проведенной в Стамбуле, задержаны 15 человек, которые подозреваются в получении приказов от террористической организации ИГИЛ в отношении провокаций против некоторых генеральных консульств и мест поклонения культа христианских и еврейских граждан.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CNN Turk , команды Антитеррористического отдела Департамента полиции Стамбула начали работу по расшифровке деятельности террористической организации ИГИЛ и задержанию подозреваемых.

Было установлено, что подозреваемые имели связи с террористической организацией ИГИЛ, прибывали в конфликтных зонах. Но конкретных угроз в отношении генеральных консульств и мест поклонения культу христианских и еврейских граждан с их стороны обнаружить не удалось.

Задержаны 15 подозреваемых, которых доставили в здание суда после завершения процедур со стороны полиции.