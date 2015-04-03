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    ​В Стамбуле пройдет Всемирный туристический форум

    Форум при поддержке министерства культуры и туризма организовывается в Турции впервые

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ 30 апреля в Стамбуле пройдет Всемирный туристический форум. Об этом отмечает Report со ссылкой на агентство Anadolu. Форум при поддержке министерства культуры и туризма организовывается в Турции впервые.

    На повестке мероприятия такие важные мировые тенденции, как "Онлайн туризм", "туризм и инвестиции", "внешняя политика" и "туризм".

    В мероприятии примут участие и официальные представители сектора туризма из России, Азербайджана, Катара и Греции.

    На заключительном вечере форума будут вручены "Оскары туризма" в 36 номинациях.

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