О нас

В Стамбуле пройдет третий Диалог высокого уровня ЕС-Турция

В Стамбуле пройдет третий Диалог высокого уровня ЕС-Турция В Стамбуле завтра будут обсуждаться вопросы миграции и безопасности между Турцией и ЕС, для участия в котором в Турцию отправилась делегация во главе с еврокомиссаром по внутренним делам и миграции Магнусом Бруннером.
В регионе
1 июля 2025 г. 15:40
В Стамбуле пройдет третий Диалог высокого уровня ЕС-Турция

В Стамбуле 2 июля между Турцией и ЕС будут обсуждаться вопросы миграции и безопасности, для участия в третьем заседании Диалога высокого уровня в Турцию отправилась делегация во главе с еврокомиссаром по внутренним делам и миграции Магнусом Бруннером.

Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на Еврокомиссию (ЕК), турецкую сторону на встрече представляет министр внутренних дел Али Йерликая.

"В рамках диалога будет рассмотрен широкий спектр актуальных вопросов: управление миграционными потоками, легальная миграция и визовая политика, совместные усилия по борьбе с нелегальной миграцией, включая управление границами, противодействие "контрабанде" мигрантов, вопросы возвращения и реадмиссии", - указано в сообщении.

В центре внимания также двустороннее сотрудничество и взаимодействие между соответствующими ведомствами, ситуация в Сирии, а также вопросы безопасности, включая борьбу с терроризмом, наркотрафиком и организованной преступностью.

Предыдущая встреча прошла в Брюсселе в ноябре 2023 года.

"Турция является ключевым партнером ЕС в управлении миграцией на Восточно-Средиземноморском направлении. Евросоюз продолжает активное взаимодействие с Турцией для обеспечения полной и эффективной реализации Заявления ЕС-Турция и Соглашения о реадмиссии между ЕС и Турцией", - указали в ЕК.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Очередной акт вандализма России против Азербайджана: Кремль должен извиниться перед Баку!
Очередной акт вандализма России против Азербайджана: Кремль должен извиниться перед Баку!
29 июня 2025 г. 00:44
Задержанный в Екатеринбурге азербайджанец: Информацию о сроках передачи тел убитых нам не предоставляют
Задержанный в Екатеринбурге азербайджанец: Информацию о сроках передачи тел убитых нам не предоставляют
28 июня 2025 г. 15:26
Племянник одного из задержанных в Екатеринбурге: У моего дяди жидкость в легких, сломаны ребра
Племянник одного из задержанных в Екатеринбурге: У моего дяди жидкость в легких, сломаны ребра
30 июня 2025 г. 19:47
В Масаллы один человек погиб, трое ранены в результате столкновения грузовика и легковушки
В Масаллы один человек погиб, трое ранены в результате столкновения грузовика и легковушки
28 июня 2025 г. 13:41
МВД Азербайджана подтвердило информацию о задержаниях в Sputnik-Азербайджан
ВидеоМВД Азербайджана подтвердило информацию о задержаниях в "Sputnik-Азербайджан"
30 июня 2025 г. 17:55
Двое задержанных в результате операции в Sputnik Азербайджан выведены из здания - ВИДЕО
ФотоДвое задержанных в результате операции в Sputnik Азербайджан выведены из здания - ВИДЕО
30 июня 2025 г. 17:16
Обнародовано экспертное заключение по телам убитых в Екатеринбурге азербайджанцев
Обнародовано экспертное заключение по телам убитых в Екатеринбурге азербайджанцев
1 июля 2025 г. 11:44
Сейфаддин Гусейнли: Наши родственники в России находятся под давлением
Сейфаддин Гусейнли: Наши родственники в России находятся под давлением
28 июня 2025 г. 13:09
В Азербайджане возбуждено уголовное дело в связи с событиями в Екатеринбурге
В Азербайджане возбуждено уголовное дело в связи с событиями в Екатеринбурге
1 июля 2025 г. 13:01
Судмедэкспертиза назвала причины смерти Зияддина Сафарова: многочисленные травмы и переломы
Судмедэкспертиза назвала причины смерти Зияддина Сафарова: многочисленные травмы и переломы
1 июля 2025 г. 11:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi