В Стамбуле пройдет третий Диалог высокого уровня ЕС-Турция

В Стамбуле завтра будут обсуждаться вопросы миграции и безопасности между Турцией и ЕС, для участия в котором в Турцию отправилась делегация во главе с еврокомиссаром по внутренним делам и миграции Магнусом Бруннером.

В Стамбуле 2 июля между Турцией и ЕС будут обсуждаться вопросы миграции и безопасности, для участия в третьем заседании Диалога высокого уровня в Турцию отправилась делегация во главе с еврокомиссаром по внутренним делам и миграции Магнусом Бруннером.

Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на Еврокомиссию (ЕК), турецкую сторону на встрече представляет министр внутренних дел Али Йерликая.

"В рамках диалога будет рассмотрен широкий спектр актуальных вопросов: управление миграционными потоками, легальная миграция и визовая политика, совместные усилия по борьбе с нелегальной миграцией, включая управление границами, противодействие "контрабанде" мигрантов, вопросы возвращения и реадмиссии", - указано в сообщении.

В центре внимания также двустороннее сотрудничество и взаимодействие между соответствующими ведомствами, ситуация в Сирии, а также вопросы безопасности, включая борьбу с терроризмом, наркотрафиком и организованной преступностью.

Предыдущая встреча прошла в Брюсселе в ноябре 2023 года.

"Турция является ключевым партнером ЕС в управлении миграцией на Восточно-Средиземноморском направлении. Евросоюз продолжает активное взаимодействие с Турцией для обеспечения полной и эффективной реализации Заявления ЕС-Турция и Соглашения о реадмиссии между ЕС и Турцией", - указали в ЕК.