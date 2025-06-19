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В Стамбуле пройдет 51-я сессия Совета министров иностранных дел ОИС

В Стамбуле пройдет 51-я сессия Совета министров иностранных дел ОИС В Стамбуле 21-22 июня пройдет 51-я сессия Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации исламского сотрудничества (ОИС).
В регионе
19 июня 2025 г. 13:11
В Стамбуле пройдет 51-я сессия Совета министров иностранных дел ОИС

В Стамбуле 21-22 июня пройдет 51-я сессия Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Об этом турецкому бюро Report сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел страны.

Модератором сессии на тему "Организация исламского сотрудничества в меняющемся мире" выступит министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Для участия в сессии ожидается прибытие в Стамбул министров иностранных дел из более чем 40 стран. Это рекордное количество высокопоставленных участников по сравнению с предыдущими годами.

Также ожидается участие в мероприятии около 1000 представителей из 57 стран-членов ОИС, стран-наблюдателей и международных организаций.

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Версия на азербайджанском языке İstanbulda İƏT-in Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 51-ci sessiyası keçiriləcək

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