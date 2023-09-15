В Стамбуле произошло вооруженное нападение, ранен азербайджанец

В Стамбуле произошло вооруженное нападение на одно из кафе, в результате которого был ранен азербайджанец.

В Стамбуле произошло вооруженное нападение на одно из кафе, в результате которого был ранен азербайджанец.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, двое на мотоциклах открыли огонь по кафе. После этого группа людей из кафе открыла по нападавшим ответный огонь и затем укрылась в минибасе.

В результате проведенной полицией операции задержаны 7 подозреваемых из числа открывших огонь из кафе. Сообщается, что 6 из них являются гражданами Швеции. В ходе обыска при них обнаружены и изъяты 3 пистолета, винтовка, наркотики и патроны.

В результате вооруженного инцидента ранение получил один из посетителей кафе- азербайджанец. Он был доставлен в больницу. По имеющейся информации, угрозы для жизни пострадавшего азербайджанца нет.