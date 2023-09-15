О нас

В Стамбуле произошло вооруженное нападение, ранен азербайджанец 

В Стамбуле произошло вооруженное нападение, ранен азербайджанец  В Стамбуле произошло вооруженное нападение на одно из кафе, в результате которого был ранен азербайджанец.
В регионе
15 сентября 2023 г. 14:04
В Стамбуле произошло вооруженное нападение, ранен азербайджанец 

В Стамбуле произошло вооруженное нападение на одно из кафе, в результате которого был ранен азербайджанец.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, двое на мотоциклах открыли огонь по кафе. После этого группа людей из кафе открыла по нападавшим ответный огонь и затем укрылась в минибасе.

В результате проведенной полицией операции задержаны 7 подозреваемых из числа открывших огонь из кафе. Сообщается, что 6 из них являются гражданами Швеции. В ходе обыска при них обнаружены и изъяты 3 пистолета, винтовка, наркотики и патроны.

В результате вооруженного инцидента ранение получил один из посетителей кафе- азербайджанец. Он был доставлен в больницу. По имеющейся информации, угрозы для жизни пострадавшего азербайджанца нет.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani man wounded in armed attack in Istanbul
Версия на азербайджанском языке İstanbulda atışma olub, bir azərbaycanlı yaralanıb

Другие новости из категории

Британия ввела санкции против министра культуры Ирана и мэра Тегерана
Британия ввела санкции против министра культуры Ирана и мэра Тегерана
15 сентября 2023 г. 14:13
Лукашенко предложил подумать о трехстороннем сотрудничестве Беларусь-РФ-КНДР
Лукашенко предложил подумать о трехстороннем сотрудничестве Беларусь-РФ-КНДР
15 сентября 2023 г. 13:40
Премьер Грузии: Не смиримся с отказом в предоставлении статуса кандидата в ЕС
Премьер Грузии: Не смиримся с отказом в предоставлении статуса кандидата в ЕС
15 сентября 2023 г. 13:22
В Турции задержали свыше 20 террористов
В Турции задержали свыше 20 террористов
15 сентября 2023 г. 12:38
Вице-премьер Армении принял нового главу миссии ЕС в стране
Вице-премьер Армении принял нового главу миссии ЕС в стране
15 сентября 2023 г. 12:21
Шойгу: ВМФ до конца года получит 12 новых надводных и подводных кораблей
Шойгу: ВМФ до конца года получит 12 новых надводных и подводных кораблей
15 сентября 2023 г. 11:42
В Москве 30 человек эвакуировали из административного здания из-за возгорания
В Москве 30 человек эвакуировали из административного здания из-за возгорания
15 сентября 2023 г. 11:31
В Турции зафиксировано 9 случаев заражения Эрис
В Турции зафиксировано 9 случаев заражения "Эрис"
15 сентября 2023 г. 11:23
В Армению прибыли два генерала армии США
В Армению прибыли два генерала армии США
15 сентября 2023 г. 10:27
В Турции опровергли утверждения об отсрочке переговоров с РФ по газовому хабу
В Турции опровергли утверждения об отсрочке переговоров с РФ по газовому хабу
15 сентября 2023 г. 10:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi