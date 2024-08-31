В Стамбуле произошло вооруженное нападение на больницу, есть раненые

Вооруженное нападение на отделение неотложной помощи больницы произошло в Стамбуле в субботу, в результате инцидента пять человек получили ранения.
Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал TRT Haber.
“Пять человек получили ранения в результате вооруженного нападения одно человека или группы лиц на отделение неотложной помощи больницы в районе Бахчелиевлер Стамбула. Личности нападавших пока не установлены”, - сообщил телеканал.
По его данным, среди пострадавших есть полицейский, сотрудники жандармерии и частной охраны, а также два гражданских лица.
“Их жизни ничего не угрожает. Повреждения также получили здание больницы и машина скорой помощи”, - говорится в информации.
Автомобиль, на котором было совершено нападение, позже был обнаружен брошенным.
Полиция продолжает расследование в связи с инцидентом.