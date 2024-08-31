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В Стамбуле произошло вооруженное нападение на больницу, есть раненые

В Стамбуле произошло вооруженное нападение на больницу, есть раненые Вооруженное нападение на отделение неотложной помощи больницы произошло в Стамбуле в субботу, в результате инцидента пять человек получили ранения.
В регионе
31 августа 2024 г. 10:59
В Стамбуле произошло вооруженное нападение на больницу, есть раненые

Вооруженное нападение на отделение неотложной помощи больницы произошло в Стамбуле в субботу, в результате инцидента пять человек получили ранения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал TRT Haber.

“Пять человек получили ранения в результате вооруженного нападения одно человека или группы лиц на отделение неотложной помощи больницы в районе Бахчелиевлер Стамбула. Личности нападавших пока не установлены”, - сообщил телеканал.

По его данным, среди пострадавших есть полицейский, сотрудники жандармерии и частной охраны, а также два гражданских лица.

“Их жизни ничего не угрожает. Повреждения также получили здание больницы и машина скорой помощи”, - говорится в информации.

Автомобиль, на котором было совершено нападение, позже был обнаружен брошенным.

Полиция продолжает расследование в связи с инцидентом.

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Версия на азербайджанском языке İstanbulda xəstəxanaya silahlı hücum olub, yaralılar var

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