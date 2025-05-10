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Не менее 40 человек пострадали, еще один скончался в ДТП с метробусами в Стамбуле

Не менее 40 человек пострадали, еще один скончался в ДТП с метробусами в Стамбуле В районе Бейликдюзю Стамбула по меньшей мере один человек скончался, еще 20 получили ранения в результате столкновения двух скоростных автобусов.
В регионе
10 мая 2025 г. 21:51
Не менее 40 человек пострадали, еще один скончался в ДТП с метробусами в Стамбуле

По меньшей мере 40 человек пострадали в результате столкновения метробусов на остановке в Стамбуле.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, обновленные данные привел губернатор Стамбула Давут Гюль.

Согласно информации, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, не удалось спасти 37-летнюю женщину.

После аварии движение метробусов было приостановлено, затем возобновлено только по одной из полос.

Причины ДТП пока не установлены.

21:31

В районе Бейликдюзю Стамбула по меньшей мере один человек скончался, еще 20 получили ранения в результате столкновения двух скоростных автобусов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на турецкое агентство "Анадолу".

Согласно информации, один из автобусов стоял на остановке, когда в него сзади наехал другой. На место происшествия были привлечены сотрудники экстренных служб.

Пострадавшие госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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