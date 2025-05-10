Не менее 40 человек пострадали, еще один скончался в ДТП с метробусами в Стамбуле

Не менее 40 человек пострадали, еще один скончался в ДТП с метробусами в Стамбуле

В районе Бейликдюзю Стамбула по меньшей мере один человек скончался, еще 20 получили ранения в результате столкновения двух скоростных автобусов.

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По меньшей мере 40 человек пострадали в результате столкновения метробусов на остановке в Стамбуле. Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, обновленные данные привел губернатор Стамбула Давут Гюль. Согласно информации, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, не удалось спасти 37-летнюю женщину. После аварии движение метробусов было приостановлено, затем возобновлено только по одной из полос. Причины ДТП пока не установлены. 21:31 В районе Бейликдюзю Стамбула по меньшей мере один человек скончался, еще 20 получили ранения в результате столкновения двух скоростных автобусов. Об этом Report сообщает со ссылкой на турецкое агентство "Анадолу". Согласно информации, один из автобусов стоял на остановке, когда в него сзади наехал другой. На место происшествия были привлечены сотрудники экстренных служб. Пострадавшие госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Обстоятельства инцидента выясняются. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram