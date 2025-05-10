Не менее 40 человек пострадали, еще один скончался в ДТП с метробусами в Стамбуле

По меньшей мере 40 человек пострадали в результате столкновения метробусов на остановке в Стамбуле.
Как сообщает
Согласно информации, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, не удалось спасти 37-летнюю женщину.
После аварии движение метробусов было приостановлено, затем возобновлено только по одной из полос.
Причины ДТП пока не установлены.
В районе Бейликдюзю Стамбула по меньшей мере один человек скончался, еще 20 получили ранения в результате столкновения двух скоростных автобусов.
Об этом
Согласно информации, один из автобусов стоял на остановке, когда в него сзади наехал другой. На место происшествия были привлечены сотрудники экстренных служб.
Пострадавшие госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Обстоятельства инцидента выясняются.