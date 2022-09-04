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В Стамбуле произошла перестрелка между азербайджанцами, есть погибший

В Стамбуле произошла перестрелка между азербайджанцами, есть погибший В Стамбуле произошла перестрелка между азербайджанцами.
В регионе
4 сентября 2022 г. 08:38
В Стамбуле произошла перестрелка между азербайджанцами, есть погибший

В Стамбуле произошла перестрелка между азербайджанцами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкую прессу.

По информации, инцидент был зафиксирован ночью. Неизвестные лица открыли огонь по Джейхуну Акберову азербайджанского происхождения. Дж.Акберов, получивший тяжелые телесные ранения, скончался на месте.

В совершении преступления подозреваются 2 человека - гражданин России Л.Г. и гражданин Азербайджана З.А. Оба они задержаны сотрудниками правоохранительными органами. При них были обнаружены два пистолета.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyədə azərbaycanlılar arasında atışmada 1 nəfər ölüb, saxlanılanlar var

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