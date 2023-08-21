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В Стамбуле произошел пожар в здании культурного центра

В Стамбуле произошел пожар в здании культурного центра В европейской части Стамбула в районе Эсенюрт произошел пожар.
В регионе
21 августа 2023 г. 13:03
В Стамбуле произошел пожар в здании культурного центра

В европейской части Стамбула в районе Эсенюрт произошел пожар.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал TRT.

Горит многоэтажное здание культурного центра имени Эрола Олчока.

О причинах возгорания информации пока нет. На месте работают пожарные расчеты. В небо на десятки метров поднимаются клубы черного дыма, которые можно наблюдать из других районов.

Огонь охватил практически все помещения здания. Существуют опасения, что пожар может перекинуться и на соседние строения, которые в условиях плотной застройки стоят фактически стена в стену к горящему зданию.

Данных о возможных пострадавших или погибших пока нет.

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Версия на азербайджанском языке İstanbulda mədəniyyət mərkəzində yanğın olub
Версия на английском языке Fire breaks out at cultural center in Istanbul

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