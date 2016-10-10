В Стамбуле проходит встреча Путина и Эрдогана

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проводят встречу, переговоры проходят в резиденции турецкого лидера.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, ранее Путин выступил на специальной сессии Мирового энергетического конгресса в Стамбуле.

Как говорил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Путин и Эрдоган планируют обсудить вопросы, связанные с ходом нормализации российско-турецких отношений, а также обменяться мнениями по актуальным региональным и мировым вопросам, в первую очередь по ситуации в Сирии.