В Стамбуле проходит митинг под лозунгом "Проклинаем жестокость, поддерживаем Иерусалим!"

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ В Стамбуле на площади Еникапы проходит митинг под лозунгом "Проклинаем жестокость, поддерживаем Иерусалим!" ("Zülmə lənət, Qüdsə dəstək!").

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, на митинге присутствуют президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Палестины Рами эль-Хамдалла, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, председатель Великого национального собрания Турции Исмаил Кахраман, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, председатель Партии националистического движения Девлет Бахчели и др.

В руках у участников акции флаги Турции и Палестины.

Отметим, что 14 мая в Газе прошла акция в знак протеста переносу посольства США в Иерусалим.

В результате обстрела израильскими военнослужащими участников акции погибли 62, ранены свыше 3 000 протестующих.