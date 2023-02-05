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В Стамбуле предупредили жителей о ливне, снегопаде и ураганном ветре

В Стамбуле предупредили жителей о ливне, снегопаде и ураганном ветре Предпоследний, оранжевый код природной опасности объявлен в Стамбуле на воскресенье и понедельник.
В регионе
5 февраля 2023 г. 08:49
В Стамбуле предупредили жителей о ливне, снегопаде и ураганном ветре

Предпоследний, оранжевый код природной опасности объявлен в Стамбуле на воскресенье и понедельник.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, губернатор мегаполиса Али Ерликая предупредил горожан о ливне, дожде со снегом и сильном ветре, порывы которого могут достигать 100 км/час.

В заявлении губернатора отмечается, что ухудшение погоды в Стамбуле и его окрестностях ожидается в утренние часы. "Вслед за осадками в виде дождя со снегом в понедельник после полудня Стамбул окажется во власти снегопада. Порывы ветра в воскресенье в утренние часы составят 60-80 км/ч, в европейской части местами они достигнут 80-100 км/ч", - говорится в сообщении губернатора.

По его словам, к круглосуточной работе в чрезвычайных обстоятельствах привлечены свыше 11 тыс. муниципальных работников, представителей управления по ЧС, спецтранспорт. Власти Стамбула в связи с непогодой призвали местных жителей без необходимости не пользоваться личным транспортом.

По данным телеканала TRT, утром 5 февраля из-за сильного ветра в Мраморном море отменили почти все рейсы паромов между европейской и азиатской частями Стамбула. О других мерах, касающихся судоходства в проливе Босфор, не сообщается.

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