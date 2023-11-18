В Стамбуле предупредили об ураганном ветре и ливне 19 ноября

Ураганный ветер скоростью до 110 км/ч прогнозируется в воскресенье в Стамбуле. Он будет сопровождаться проливным ливнем.

Ураганный ветер скоростью до 110 км/ч прогнозируется в воскресенье в Стамбуле. Он будет сопровождаться проливным ливнем.

Как передает Report , об этом сообщил губернатор турецкого мегаполиса Давут Гюль в соцсети Х.

"Осадки в Стамбуле продолжатся в воскресенье. Ветер станет сильнее в северной и северо-западных частях города и местами может достигать силы урагана (90-110 км/ч)", - говорится в сообщении.

В свою очередь мэр Стамбула Экрем Имамоглу отметил, что власти города приняли необходимые меры на случай возникновения ЧП, вызванных непогодой. "В связи с ожидающимися ураганом и сильными осадками в готовности к действиям находятся 2 104 средства специальной техники и 5 045 человек", - написал мэр.

По прогнозам синоптиков, холодный фронт, который пришел с Балкан, ожидается в Стамбуле до понедельника. В некоторых районах города может выпасть первый снег, что нехарактерно для этого времени года.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в аэропортах Стамбула в субботу и воскресенье отменены почти 200 внутренних и международных авиарейсов.

Оранжевый код природной опасности наряду со Стамбулом объявлен в Анкаре, Измире и некоторых других городах Турции. Ухудшение погоды прогнозируется в целом в 66 районах страны. Синоптики предупреждают о шквалистом ветре, ливнях, подтоплениях.