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В Стамбуле почтили память шехидов Товуза и погибших при попытке госпереворота в Турции

В Стамбуле почтили память шехидов Товуза и погибших при попытке госпереворота в Турции В турецком Стамбуле проведено мероприятие в память о шехидах Товуза
В регионе
16 июля 2022 г. 19:55
В Стамбуле почтили память шехидов Товуза и погибших при попытке госпереворота в Турции

В турецком Стамбуле проведено мероприятие в память о шехидах Товуза, погибших в боях 12-17 июля 2020 года, и тех, кто погиб во время попытки государственного переворота в Турции 15 июля 2016 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, мероприятие было подготовлено Азербайджанской ассоциацией образования, культуры и солидарности, действующей в Турции.

Церемония началась с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Турции. Затем была почтена память погибших в товузских боях 12 военнослужащих, в том числе генерал-майора Полада Гашимова и полковника Ильгара Мирзоева.

В мероприятии приняли участие прибывшие из Азербайджана члены семей шехидов, ветераны Отечественной войны. Выступившие поделились воспоминаниями о товузских сражениях.

Церемония продолжилась чтением стихов на тему Родины.

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Версия на азербайджанском языке Видеоİstanbulda Tovuz şəhidləri və Türkiyədə çevrilişə cəhd zamanı həlak olanların xatirəsi anılıb

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