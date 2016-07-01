В Стамбуле по подозрению в контрабанде оружия задержаны 87 человек

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ В результате операций, проведенных стамбульской полицией, были задержаны 87 человек по подозрению в контрабанде оружия.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, задержанные доставлены в суд Газиосманпаша.

Согласно информации, сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью получили сведения о том, что на "черный рынок" контрабандным путем привозится оружие из юго-восточных и черноморских регионов Турции, после чего была проведена операция.

По данным, в результате одновременной операции, проведенной 28 июня 1 500 сотрудниками полиции по 143 адресам в Стамбуле, Эдирне, Трабзоне, Муше, Мардине и Ширнаке, было обнаружено и изъято 72 пистолета, 16 винтовок, 2 149 патронов, одна турбина ночного видения и запасные части к различным видам оружия.