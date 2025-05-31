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В Стамбуле по делу о коррупции в мэрии города задержаны 47 человек

В Стамбуле по делу о коррупции в мэрии города задержаны 47 человек Генпрокуратура Стамбула санкционировала новую волну задержаний городских чиновников в рамках расследования по делу о коррупции в мэрии города. Выданы ордера на задержание 47 подозреваемых.
В регионе
31 мая 2025 г. 13:38
В Стамбуле по делу о коррупции в мэрии города задержаны 47 человек

Генпрокуратура Стамбула санкционировала новую волну задержаний городских чиновников в рамках расследования по делу о коррупции в мэрии города. Выданы ордера на задержание 47 подозреваемых.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал TRT Haber.

В рамках пятой волны задержаний к настоящему времени в полицию доставлены 30 подозреваемых. Среди них главы муниципалитетов трех крупных районов Стамбула, а также два руководителя муниципалитетов города Адана на юге Турции, которые также стали фигурантами расследования.

Кроме того, среди задержанных ряд чиновников среднего уровня стамбульской мэрии, представители руководства связанных с властями города компаний, а также депутаты и представители оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП).

Эти лица проходят фигурантами по ряду эпизодов расследования коррупции в мэрии Стамбула. Им могут быть предъявлены обвинения во взяточничестве, вымогательстве, участии в деятельности преступной группировки. 11 из тех, на чьи имена выдан ордер на задержание, пока не найдены. Некоторые из них находятся за границей. Полиция и следователи провели обыски в зданиях муниципалитетов ряда стамбульских районов.

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Версия на азербайджанском языке İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsində növbəti korrupsiya əməliyyatı keçirilib, 47 nəfər saxlanılıb

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