В Стамбуле перевернулся автобус, три человека погибли, 20 пострадали

В Стамбуле на трассе Северное Мраморное шоссе перевернулся автобус: три человека погибли, 20 получили ранения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на TRT Haber.

Пассажирский автобус перевернулся, не сумев вписаться в поворот.

"Около 06:15 по местному времени транспортное средство, следовавшее из Токата в Текирдаг, врезалось в ограждение после того, как водитель потерял управление в районе Санджактепе Пашакёй", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате аварии погибли три человека, 20 получили ранения. Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы прибывшими на место медиками.

По факту аварии начато расследование.