В Стамбуле перевернулся автобус, три человека погибли, 20 пострадали

18 августа 2025 г. 09:17
В Стамбуле на трассе "Северное Мраморное шоссе" перевернулся автобус: три человека погибли, 20 получили ранения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на TRT Haber.

Пассажирский автобус перевернулся, не сумев вписаться в поворот.

"Около 06:15 по местному времени транспортное средство, следовавшее из Токата в Текирдаг, врезалось в ограждение после того, как водитель потерял управление в районе Санджактепе Пашакёй", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате аварии погибли три человека, 20 получили ранения. Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы прибывшими на место медиками.

По факту аварии начато расследование.

Версия на английском языке Bus overturns in Istanbul, 3 killed, 20 injured
Версия на азербайджанском языке İstanbulda avtobus aşıb, üç nəfər ölüb, 20 nəfər xəsarət alıb

