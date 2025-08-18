В Стамбуле перевернулся автобус, три человека погибли, 20 пострадали

В Стамбуле на трассе "Северное Мраморное шоссе" перевернулся автобус: три человека погибли, 20 получили ранения.
Об этом сообщает Report со ссылкой на TRT Haber.
Пассажирский автобус перевернулся, не сумев вписаться в поворот.
"Около 06:15 по местному времени транспортное средство, следовавшее из Токата в Текирдаг, врезалось в ограждение после того, как водитель потерял управление в районе Санджактепе Пашакёй", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, в результате аварии погибли три человека, 20 получили ранения. Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы прибывшими на место медиками.
По факту аварии начато расследование.