В Стамбуле пассажирский самолет потерпел крушение, 21 человек пострадал - ФОТО - ВИДЕО

Самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Стамбула.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, во время посадки в аэропорту Сабихи Гекчен принадлежащий авиакомпании "Pegasus" лайнер "Boeing 738" съехал с посадочной полосы.

Самолет, совершавший рейс Измир-Стамбул, съехал в овраг. Лайнер разрушился на три части и загорелся. Все пассажиры были эвакуированы.

По причине ЧП работа аэропорта Сабихи Гекчен была приостановлена, все рейсы направили в стамбульский аэропорт.

Министерство транспорта Турции отметило, что на борту находились 171 пассажир и 6 членов экипажа, жертв нет. Число пострадавших достигает 21-го человека.