О нас

В Стамбуле отменили 100 авиарейсов из-за тумана

В Стамбуле отменили 100 авиарейсов из-за тумана Губернатор Стамбула Али Ерликая предупредил жителей о возможных сбоях в работе городского транспорта в связи с сильным туманом 3 января.
В регионе
3 января 2023 г. 01:48
В Стамбуле отменили 100 авиарейсов из-за тумана

Губернатор Стамбула Али Ерликая предупредил жителей о возможных сбоях в работе городского транспорта в связи с сильным туманом 3 января.

Как передает Report, об этом градоначальник написал в Twitter.

"Ожидается ухудшение видимости из-за тумана, возможны сбои в работе всех видов транспорта, давайте будем внимательны и примем необходимые меры", - отметил он.

Руководство аэропорта им. Сабихи Гёкчен в азиатской части Стамбула в свою очередь предупредило об отменах и задержках рейсов из-за тумана.

Так, 2 января более 50 рейсов, которые должны были сесть в Стамбуле, были перенаправлены в Стамбульский международный аэропорт в европейской части города. Авиакомпания "Турецкие авиалинии" объявила об отмене 100 рейсов в аэропорт им. Сабихи Гёкчен и из него.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

В Херсонской области ВСУ освободили остров Большой Потемкинский
В Херсонской области ВСУ освободили остров Большой Потемкинский
3 января 2023 г. 02:23
Немецкий журналист BILD получил ранение в Украине
ФотоНемецкий журналист BILD получил ранение в Украине
3 января 2023 г. 01:21
Зеленский: Россия планирует продолжительную атаку Шахедами
Зеленский: Россия планирует продолжительную атаку "Шахедами"
3 января 2023 г. 00:54
Минэнерго Турции не будет ограничивать сделки на создаваемом в Стамбуле газовом хабе
Минэнерго Турции не будет ограничивать сделки на создаваемом в Стамбуле газовом хабе
3 января 2023 г. 00:18
Украина освободила 40% оккупированных территорий
Украина освободила 40% оккупированных территорий
2 января 2023 г. 21:55
Калын: Турция ожидает партнерства от США в борьбе с терроризмом в Сирии
Калын: Турция ожидает партнерства от США в борьбе с терроризмом в Сирии
2 января 2023 г. 19:08
МО РФ сообщило о гибели 63 военных России в ходе ракетного удара по Макеевке
МО РФ сообщило о гибели 63 военных России в ходе ракетного удара по Макеевке
2 января 2023 г. 18:10
Бывший генерал НАТО объявил о сроках перемирия между Россией и Украиной
Бывший генерал НАТО объявил о сроках перемирия между Россией и Украиной
2 января 2023 г. 17:43
Президент Еврокомиссии планирует совершить визит в Украину
Президент Еврокомиссии планирует совершить визит в Украину
2 января 2023 г. 17:02
В Иране добиваются привлечения к ответственности виновных в убийстве Сулеймани
В Иране добиваются привлечения к ответственности виновных в убийстве Сулеймани
2 января 2023 г. 16:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi