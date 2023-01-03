В Стамбуле отменили 100 авиарейсов из-за тумана

Губернатор Стамбула Али Ерликая предупредил жителей о возможных сбоях в работе городского транспорта в связи с сильным туманом 3 января.

Губернатор Стамбула Али Ерликая предупредил жителей о возможных сбоях в работе городского транспорта в связи с сильным туманом 3 января.

Как передает Report, об этом градоначальник написал в Twitter .

"Ожидается ухудшение видимости из-за тумана, возможны сбои в работе всех видов транспорта, давайте будем внимательны и примем необходимые меры", - отметил он.

Руководство аэропорта им. Сабихи Гёкчен в азиатской части Стамбула в свою очередь предупредило об отменах и задержках рейсов из-за тумана.

Так, 2 января более 50 рейсов, которые должны были сесть в Стамбуле, были перенаправлены в Стамбульский международный аэропорт в европейской части города. Авиакомпания "Турецкие авиалинии" объявила об отмене 100 рейсов в аэропорт им. Сабихи Гёкчен и из него.