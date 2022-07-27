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В Стамбуле открывается Совместный координационный центр по зерновому коридору

В Стамбуле открывается Совместный координационный центр по зерновому коридору В Стамбуле в среду проходит церемония открытия Совместного координационного центра (СКЦ), созданного в рамках реализации положений Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины.
В регионе
27 июля 2022 г. 15:15
В Стамбуле открывается Совместный координационный центр по зерновому коридору

В Стамбуле в среду проходит церемония открытия Совместного координационного центра (СКЦ), созданного в рамках реализации положений Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины.

Об этом передает Report со ссылкой на Anadolu.

В церемонии открытия центра принимает участие министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Обращаясь к участникам Центра, глава Минобороны подчеркнул значимость обеспечения экспорта 25 млн тонн украинского зерна в страны, нуждающиеся к закупках сельхозпродукции.

Акар напомнил, что одна треть всех поставок зерна в мире приходится на долю России и Украины.

По его словам, организация бесперебойных поставок зерна позволит снизить цены на продовольственные товары в мире и устранить продовольственный кризис.

Акар напомнил, что соглашение по зерновому коридору заключено на срок в 120 дней и при необходимости может быть продлено.

"Соглашение внесет важный вклад в снижение цен на продовольствие в мире. Надеемся, что коллективные усилия внесут вклад в мире в регионе", - отметил министр, выразив надежду на то, что стороны будут выполнять свои обязательства.

По его словам, цель СКЦ – обеспечить транспортировку и распределение зерна, экспортируемого из Украины. Движение судов будет отслеживаться, а весь процесс координироваться ООН и другими сторонами договоренностей.

Он отметил, что в случае необходимости, вопрос устранения минной угрозы для судоходства будет разрешен путем сотрудничества всех сторон.

"Необходимости в разминировании морских зон на данный момент нет. Подготовка к поставкам зерна в портах Украины продолжается», - сообщил турецкий министр.

Акар отметил, что Турция продолжает диалог и с Украиной, и с Россией.

"Анкара нацелена за скорейшее прекращение огня в Украине. Уверен, что воля к совместной работе прокладывает путь к диалогу и предотвращает любые кризисы", - подчеркнул подчеркнул глава ведомства.

Соглашение по "зерновому коридору" было подписано 22 июля в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша. Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции.

Центр действует на территории Университета национальной обороны.

Наряду с представителями Турции, Украины и РФ здесь работают дипломаты от ООН.

Посредством Центра планируется при необходимости досматривать суда, участвующие в вывозе зерна из трех портов Украины на Черном море (Одессы, Черноморска, Южного).

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Версия на английском языке Joint Coordinating Center for Grain Corridor opens in Istanbul
Версия на азербайджанском языке İstanbulda taxıl dəhlizi üzrə Birgə Koordinasiya Mərkəzinin açılışı olub

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