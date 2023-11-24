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В Стамбуле открыли новое здание полномочного представительства Татарстана в Турции

В Стамбуле открыли новое здание полномочного представительства Татарстана в Турции Новое здание полномочного представительства Республики Татарстан в Турции и торгового дома "Татарстан" открылось в Стамбуле.
В регионе
24 ноября 2023 г. 19:30
В Стамбуле открыли новое здание полномочного представительства Татарстана в Турции

Новое здание полномочного представительства Республики Татарстан в Турции и торгового дома "Татарстан" открылось в Стамбуле.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана.

"В Стамбуле состоялось открытие нового здания полномочного представительства Республики Татарстан в Турецкой Республике и торгового дома "Татарстан". Здание расположено в азиатской части Стамбула в районе Бейкоз рядом со вторым мостом через пролив Босфор", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представительство республики действует в Турции более 25 лет. "Представительство и торговый дом вносят существенный вклад в развитие торгово-экономических связей Татарстана с Турцией и другими странами мира. Турецкая Республика является одним из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. По итогам 2022 года товарооборот между Турцией и Татарстаном составил 1,2 миллиарда долларов. Турецкие инвесторы открыли в Татарстане 10 заводов. Общий объем инвестиций в республику составляет порядка $2 млрд", - говорится в сообщении.

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