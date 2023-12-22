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В Стамбуле объявили штормовое предупреждение

В Стамбуле объявили штормовое предупреждение В Стамбуле в субботу будет действовать штормовое предупреждение.
В регионе
22 декабря 2023 г. 22:57
В Стамбуле объявили штормовое предупреждение

В Стамбуле в субботу будет действовать штормовое предупреждение.

Как передает Report, авиакомпания Turkish Airlines сообщила в соцсети X (ранее Twitter), что из-за ожидающегося урагана в международном аэропорту отменен 41 рейс.

Управление по чрезвычайным ситуациям Стамбула предупредило жителей 16-миллионного города о ливне и сильном ветре, который может продлиться с полудня до вечера субботы. Предупреждение распространено в соцсетях. "Наиболее сильный ветер ожидается в западной части города во второй половине дня. Его порывы кратковременно могут достигать силы урагана", - говорится в сообщении.

Местные СМИ отмечают, что в связи с неблагоприятными погодными условиями возможны сбои в паромном сообщении между европейским и азиатским берегами Стамбула, а также временное прекращение судоходства.

Температура воздуха в Стамбуле, согласно прогнозу национальной метеослужбы, в субботу составит около 10 градусов. Вероятность осадков оценивается в 75%.

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