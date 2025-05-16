О нас

В Стамбуле завершилась встреча в формате Украина-США-Турция

В Стамбуле завершилась встреча в формате Украина-США-Турция Трехсторонние переговоры в Стамбуле в формате Украина-США-Турция начались.
В регионе
16 мая 2025 г. 13:01
В Стамбуле завершилась встреча в формате Украина-США-Турция

В Стамбуле завершилась встреча представителей Турции, США и Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщают источники в турецком МИД.

Сообщается, что переговоры длились более часа.

В 12:30 по местному времени там ожидается начало первых прямых переговоров между Россией и Украиной с весны 2022 года. 

11.57

Трехсторонние переговоры в Стамбуле в формате Украина-США-Турция начались.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

В делегацию США на трехсторонней встрече вошли госсекретарь Майк Рубио и спецпосланник Кит Келлог, а также посол Том Баррак.

В украинскую делегацию вошли глава офиса Зеленского Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Андрей Сибига.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Видеоİstanbulda Ukrayna-ABŞ-Türkiyə formatında görüş başa çatıb - YENİLƏNİB
Версия на английском языке ВидеоTürkiye-US-Ukraine trilateral meeting kicks off in Istanbul

Другие новости из категории

Глава МИД Турции: Скорейшее прекращение огня имеет важное значение для урегулирования в Украине
Глава МИД Турции: Скорейшее прекращение огня имеет важное значение для урегулирования в Украине
16 мая 2025 г. 14:50
В Тиране состоялась краткая беседа Эрдогана и Пашиняна
ВидеоВ Тиране состоялась краткая беседа Эрдогана и Пашиняна
16 мая 2025 г. 14:35
Песков отметил важность контактов Путина и Трампа для украинского урегулирования
Песков отметил важность контактов Путина и Трампа для украинского урегулирования
16 мая 2025 г. 14:16
Делегации России, Украины и Турции продолжат переговоры в Стамбуле и завтра
Делегации России, Украины и Турции продолжат переговоры в Стамбуле и завтра
16 мая 2025 г. 13:47
Ермак: Украина готова к безоговорочному прекращению огня
Ермак: Украина готова к безоговорочному прекращению огня
16 мая 2025 г. 12:31
В Кемеровской области шесть шахт остались без энергоснабжения из-за аварии
В Кемеровской области шесть шахт остались без энергоснабжения из-за аварии
16 мая 2025 г. 12:18
Делегации Турции, США и Украины прибыли на место проведения встречи в Стамбуле
Делегации Турции, США и Украины прибыли на место проведения встречи в Стамбуле
16 мая 2025 г. 11:33
После взрыва на заводе в Башкортостане два человека находятся в реанимации
После взрыва на заводе в Башкортостане два человека находятся в реанимации
16 мая 2025 г. 10:51
СМИ: В ближайшее время Пашинян может провести кадровые перестановки
СМИ: В ближайшее время Пашинян может провести кадровые перестановки
16 мая 2025 г. 10:45
Госсекретарь США прибыл в Стамбул
Госсекретарь США прибыл в Стамбул
16 мая 2025 г. 10:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi