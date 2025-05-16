В Стамбуле завершилась встреча в формате Украина-США-Турция

Трехсторонние переговоры в Стамбуле в формате Украина-США-Турция начались.

В Стамбуле завершилась встреча представителей Турции, США и Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщают источники в турецком МИД.

Сообщается, что переговоры длились более часа.

В 12:30 по местному времени там ожидается начало первых прямых переговоров между Россией и Украиной с весны 2022 года.

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Трехсторонние переговоры в Стамбуле в формате Украина-США-Турция начались.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

В делегацию США на трехсторонней встрече вошли госсекретарь Майк Рубио и спецпосланник Кит Келлог, а также посол Том Баррак.

В украинскую делегацию вошли глава офиса Зеленского Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Андрей Сибига.