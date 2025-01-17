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В Стамбуле изъяли почти 33 тыс. л спирта, из-за которого погибли люди

В Стамбуле изъяли почти 33 тыс. л спирта, из-за которого погибли люди Полиция Стамбула изъяла 32,9 тыс. л метилового и этилового спирта, от отравления которым в городе умерли десятки людей. По подозрению в изготовлении и продаже поддельного алкоголя задержаны девять человек.
В регионе
17 января 2025 г. 06:14
В Стамбуле изъяли почти 33 тыс. л спирта, из-за которого погибли люди

Полиция Стамбула изъяла 32,9 тыс. л метилового и этилового спирта, от отравления которым в городе умерли десятки людей. По подозрению в изготовлении и продаже поддельного алкоголя задержаны девять человек.

Как передает Report, об этом сообщило агентство IHA со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По последним данным, в результате отравления фальшивым алкоголем с начала недели умерли 32 человека. Ранее сообщалось о 30 летальных исходах, большинство умерших - граждане Узбекистана и Туркменистана.

С начала недели в медучреждения Стамбула после употребления поддельного алкоголя обратились свыше 80 человек, у них выявлено отравление метанолом. Более 30 человек находится в реанимации.

Практически все случаи отравлений зафиксированы в районе, где в основном проживают выходцы из Туркменистана и Узбекистана. В управлении губернатора Стамбула отметили, что в связи с фактом ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Попытка умышленного убийства".

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Версия на азербайджанском языке İstanbulda kütləvi zəhərlənməyə səbəb olan 32,9 min litr spirt ələ keçirilib

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