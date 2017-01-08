В Стамбуле из-за снегопада отменили более 470 международных рейсов

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines сообщил в воскресенье об отмене 471 международного рейса в аэропорту Ататюрка в Стамбуле из-за сильного снегопада.

Как передает Report, авиакомпания также отменила все внутренние рейсы до 18.00 8 января по погодным условиям.

Накануне Turkish Airlines отменила 610 внутренних и международных рейсов из Стамбула. В связи с отменой рейсов около 6 тысяч авиапассажиров были распределены по отелям, около 20 тысяч обеспечены питанием.