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В Стамбуле из-за обмеления водохранилищ запасов воды осталось на два месяца

В Стамбуле из-за обмеления водохранилищ запасов воды осталось на два месяца Запасы воды в Стамбуле из-за жаркого и засушливого лета уменьшились до 33,4% от нормы, что является минимальным показателем с 2014 года. По последним данным, воды в водохранилищах 16-миллионного города осталось на 61 день.
В регионе
16 августа 2023 г. 18:58
В Стамбуле из-за обмеления водохранилищ запасов воды осталось на два месяца

Запасы воды в Стамбуле из-за жаркого и засушливого лета уменьшились до 33,4% от нормы, что является минимальным показателем с 2014 года. По последним данным, воды в водохранилищах 16-миллионного города осталось на 61 день.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал A-haber со ссылкой на статистику местной мэрии.

Согласно этим данным, запасы воды в 6 из 10 водохранилищ мегаполиса опустились ниже 20% от нормы. Меньше всего их - 4,47% - у плотины Пабучдере в европейской части Стамбула.

Две недели назад запасы воды в Стамбуле составляли 37% от нормы. По информации управления по водным ресурсам мэрии, запасы воды у плотин города при норме должны составлять 868,7 млн куб. м. Сейчас они снизились до 290 млн куб. м. В августе 2014 года ситуация была более критичной, тогда запасы воды составляли 150 млн куб. м, свидетельствует официальная статистика.

Самый низкий уровень воды в Стамбуле был зафиксирован в марте 2014 года, тогда он составил 28,9% от нормы, максимум в 95% был отмечен в 2015 году.

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