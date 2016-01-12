Пожар в стамбульском отеле локализован - ОБНОВЛЕНО

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Пожар в отеле в азиатском районе Стамбула Малтепе локализован, жертв нет, сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Из здания были эвакуированы 25 человек, некоторые из них отравились продуктами горения, они доставлены в близлежащие больницы.

***13:30

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Пожар вспыхнул в отеле в азиатском районе Стамбула Малтепе, проводится эвакуация, сообщает Report со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

Пожар начался по невыясненной пока причине на верхнем этаже здания.

На место происшествия прибыло большое количество пожарных расчетов, идет эвакуация.

По информации канала, несколько человек по-прежнему остаются в здании.