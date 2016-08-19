Пожар в бизнес-центре Стамбула потушен - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Пожар, начавшийся в бизнес-центре в стамбульском регионе Мертер, потушен.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, отравившиеся от дыма люди госпитализированы.

В информации отмечается, что серьезно пострадавших в результате пожара нет.

***14:28

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ В Стамбуле горит бизнес-центр в регионе Мертер.

Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, на место происшествия привлечено большое количество пожарных машин.

Причина пожара пока неизвестна.

ФОТО: "Milliyet"