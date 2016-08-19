 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Пожар в бизнес-центре Стамбула потушен - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    Серьезно пострадавших в результате пожара нет

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Пожар, начавшийся в бизнес-центре в стамбульском регионе Мертер, потушен. 

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, отравившиеся от дыма люди госпитализированы. 

    В информации отмечается, что серьезно пострадавших в результате пожара нет.

    ***14:28

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ В Стамбуле горит бизнес-центр в регионе Мертер.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, на место происшествия привлечено большое количество пожарных машин.

    Причина пожара пока неизвестна.

    ФОТО: "Milliyet"

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi