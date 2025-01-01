В Стамбуле десятки тысяч человек начали шествие в поддержку Палестины

В центре Стамбула началось шествие в поддержку Палестины.

В центре Стамбула началось шествие в поддержку Палестины.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

Десятки тысяч человек собираются перед мечетью "Айя-Софья". В связи с шествием на основных улицах говрода движение транспорта затруднено.

Участники шествия, организованного под эгидой Фонда молодежи Турции (TÜGVA), совершили утреннюю молитву в мечетях "Айя-Софья", "Султан-Ахмет", "Фатих", "Сулеймание" и "Эминеню". После молитвы участники акции с флагами Турции и Палестины направятся к Галатскому мосту, чтобы присоединиться к шествию.