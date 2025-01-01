О нас

В Стамбуле десятки тысяч человек начали шествие в поддержку Палестины

В Стамбуле десятки тысяч человек начали шествие в поддержку Палестины В центре Стамбула началось шествие в поддержку Палестины.
В регионе
1 января 2025 г. 10:22
В Стамбуле десятки тысяч человек начали шествие в поддержку Палестины

В центре Стамбула началось шествие в поддержку Палестины.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

Десятки тысяч человек собираются перед мечетью "Айя-Софья". В связи с шествием на основных улицах говрода движение транспорта затруднено.

Участники шествия, организованного под эгидой Фонда молодежи Турции (TÜGVA), совершили утреннюю молитву в мечетях "Айя-Софья", "Султан-Ахмет", "Фатих", "Сулеймание" и "Эминеню". После молитвы участники акции с флагами Турции и Палестины направятся к Галатскому мосту, чтобы присоединиться к шествию.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Tens of thousands march in support of Palestine in Istanbul
Версия на азербайджанском языке İstanbulda minlərlə insan Fələstinə dəstək yürüşünə başlayıb

Другие новости из категории

В Беларуси стартовала агитационная кампания кандидатов в президенты
В Беларуси стартовала агитационная кампания кандидатов в президенты
1 января 2025 г. 11:25
В Якутске прогнозируют аномальное понижение температуры до 51 градуса
В Якутске прогнозируют аномальное понижение температуры до 51 градуса
1 января 2025 г. 10:52
В ряде регионов России запретили майнинг
В ряде регионов России запретили майнинг
1 января 2025 г. 08:07
Польша, Франция, ФРГ намерены отменить безвиз для чиновников Грузии
Польша, Франция, ФРГ намерены отменить "безвиз" для чиновников Грузии
31 декабря 2024 г. 22:46
Кавелашвили начал работать из президентского дворца в Тбилиси
Кавелашвили начал работать из президентского дворца в Тбилиси
31 декабря 2024 г. 21:57
СМИ: Анкара выступает за скорейшее завершение войны в Украине
СМИ: Анкара выступает за скорейшее завершение войны в Украине
31 декабря 2024 г. 19:26
Главы МИД Турции и Армении провели телефонный разговор
Главы МИД Турции и Армении провели телефонный разговор
31 декабря 2024 г. 18:57
Ситуация в селе Нахидури Болнисского района Грузии стабилизирована
Ситуация в селе Нахидури Болнисского района Грузии стабилизирована
31 декабря 2024 г. 02:47
В Грузии группа жителей провела акцию протеста из-за гибели двух азербайджанцев
ФотоВ Грузии группа жителей провела акцию протеста из-за гибели двух азербайджанцев
31 декабря 2024 г. 01:55
В Ереване местные жители вступили в спор с сотрудниками посольства ФРГ, есть пострадавшие
В Ереване местные жители вступили в спор с сотрудниками посольства ФРГ, есть пострадавшие
30 декабря 2024 г. 23:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi