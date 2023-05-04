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В Стамбуле делегации Турции, Украины и РФ обсудят поставки аммиака

В Стамбуле делегации Турции, Украины и РФ обсудят поставки аммиака Делегации Турции, России и Украины на встрече в пятницу в Стамбуле планируют обсудить вопрос о транспортировке российского аммиака через украинские порты.
В регионе
4 мая 2023 г. 11:13
В Стамбуле делегации Турции, Украины и РФ обсудят поставки аммиака

Делегации Турции, России и Украины на встрече в пятницу в Стамбуле планируют обсудить вопрос о транспортировке российского аммиака через украинские порты.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источник.

"Будет обсуждаться вопрос о транспортировке российского аммиака через украинские порты, соответствующую формулу предложит ООН. Турция, в свою очередь, прилагает все усилия, чтобы решить этот вопрос", - сказал он.

Ранее Минобороны Турции сообщило о намеченной на 5 мая встрече делегаций трех стран по зерновой сделке, срок действия которой истекает 18 мая.

Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители Турции, РФ, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из украинских портов. Согласованием движения судов занимается совместный координационный центр в Стамбуле.

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Версия на английском языке Turkish, Ukrainian and Russian delegations to discuss ammonia supplies in Istanbul

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