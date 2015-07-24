В Стамбуле была проведена широкомасштабная антитеррористическая операция

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Антитеррористические подразделения турецкой полиции в пятницу утром провели масштабную операцию в крупнейшем городе страны Стамбуле, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным местных СМИ, в рейде при поддержке вертолетов участвовали около 5 тыс. полицейских. Объектами облавы стали более 100 точек, где могли укрываться предполагаемые боевики "Исламского государства" (ИГ) или радикальных курдских группировок.

Ранее стало известно, что турецкие ВВС нанесли удары по позициям ИГ в Сирии.

В четверг в Анкаре состоялось экстренное совещание по вопросам национальной безопасности под председательством премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу. Заседание было созвано в связи с резким обострением обстановки в стране после теракта в Суруче, убийств трех полицейских в юго-восточных провинциях Турции и боестолкновений турецкой армии с террористами из ИГ на границе с Сирией.